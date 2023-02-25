Emre Belözoğlu'ndan yardım kampanyasına destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzede vatandaşlara yardım amaçlı temsili derbi organize eden Göztepe ve Karşıyaka'ya destek yağmaya devam ediyor.



Göztepe'nin kaptanları İsmail Köybaşı ve Atınç Nukan, 50 TL'den satışa sunulan biletlerden 500'er adet alarak depremzedelere yardım elini uzattı.



Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da kampanyaya destek verdi. Belözoğlu, 500 adet bilet satın alarak vatandaşlarımızı unutmadı.



Pazar saat 20.00'ye kadar sürecek bilet satışlarına sanat camiası da yoğun ilgi gösterdi. Aktörler Kubilay Aka ve Uraz Kaygılaroğlu video çekerek kampanyaya destek çağrısında bulundu.





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