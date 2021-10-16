Emre Belözoğlu'ndan 'Büyük' performans

Futbolculuk döneminde İstanbul'un 3 büyük takımı arasında en çok Beşiktaş'ı deviren (30 maç, 12 galibiyet) Belözoğlu, teknik direktör olarak da Kartal'a karşı ilk maçında kazandı.

Haber; Sabah
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Emre Belözoğlu'ndan 'Büyük' performans
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16 Ekim 2021 11:41
Medipol Başakşehir'in başındaki ilk maçında Beşiktaş'ı deviren Emre Belözoğlu, futbolculuğundaki gibi devam ediyor.

41 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerinde İstanbul'un 3 büyük kulübü arasında en çok Beşiktaş'a karşı gülerken, dün de hoca olarak siyah-beyazlıları mağlup etti. Futbolcuyken Kartal'a karşı 30 kez sahaya çıkan Belözoğlu 12 galibiyet, 8 yenilgi aldı.

G.Saray'a karşı da 23 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. F.Bahçe'ye karşı ise 16 karşılaşmada 8 galibiyet gören Belözoğlu 5 yenilgi yaşadı.

BU GALİBİYET BAŞLANGIÇ

Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, maçın ardından şunları söyledi: "Başakşehir takımının ruhunu taşımak istiyoruz, o ruhu da teknik direktörümüz Emre Belözoğlu taşıyor. O ruhu vermek istiyoruz. Daha dominant, daha topa sahip olarak oynamak istiyoruz. Bu maçta alınan 3 puan bir başlangıç. Bu galibiyet bizim için çok değerli."


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