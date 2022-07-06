Emre Akbaba'dan 11 milyon TL'lik katkı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu için hazırlıklar başlarken, kulüpler de transferler için kesenin ağzını açtılar. Futbol kulüpleri, büyük transferler ve takımlarından ayrılacak oyuncular için teknik ekipleriyle yoğun bir görüşme halinde.



Transfer kararları alınırken geçen yılın performansları ise en önemli kriter olacak. Bu açıdan bakıldığında da takımına en çok fayda sağlayan futbolcuların hem kendi kulüpleri hem de rakip kulüpler için ön planda olacağı kesin.



Öte yandan performans değerlendirmesi, maç istatistikleri açısından ayrı bir analiz konusuyken futbolcuların kulübüne sağladığı gelir de bir diğer analiz konusu. Dünya Gazetesi, 2021-2022 sezonunda kulübüne gol katkısıyla en çok para kazandıran futbolcuları analiz etti.



EMRE'DEN 11.3 MİLYON TL'LİK KATKI



Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, son sezonda attığı gollerle Trabzonspor'a toplam 19 milyon TL'lik bir kazanç sağladı. Onu Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi 18 milyon TL'lik katkıyla izledi. Şu sıralar yine Süper Lig devlerinin transfer listesinde yer aldığı konuşulan Umut Bozok ise 17 milyon 943 bin TL'lik performans geliri katkısıyla üçüncü sırada.



Kulübüne en çok para kazandıran 30 futbolcu listesinde ise Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Emre Akbaba da yer aldı. Akbaba, performans getirisi ile Alanyaspor'a 11 milyon 385 bin TL kazandırdı.









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