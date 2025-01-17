Emir gitti, sıra Bartuğ'da

Fenerbahçe'de genç oyuncu Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emir gitti, sıra Bartuğ'da
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17 Ocak 2025 09:20
Fenerbahçe'de Emir Ortakaya, sezon başında kiralandığı Westerlo'da umduğunu bulamayınca geri dönmüştü.

20 yaşındaki oyuncu Ankaragücü'ne kiralanmaya hazırlanırken son anda karar değiştirdi ve tercihini yine bir Belçika takımından, Beerschot'tan yana kullandı.

Kuyt'ın çalıştırdığı Belçika ekibi, Emir'in ardından Bartuğ Elmaz'ı kiralamak istiyor. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol attı.

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