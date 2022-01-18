Emiliano Viviano: "Skordan mutlu değiliz"

Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fatih Karagümrük'te kaleci Viviano, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emiliano Viviano: 'Skordan mutlu değiliz'
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18 Ocak 2022 22:29
Viviano, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Viviano yaptığı açıklamada, "Açıkçası çok net görmedim. Penaltı olduğunu söylediler. İyi bir hakem performansı diye belirtebiliriz bugün maç özelinde" dedi.

Tecrübeli kaleci ayrıca, "Bugün iyi şanslar elde ettik ama rakip kaleci bunlara izin vermedi. Takım olarak memnunuz ama skordan mutlu değiliz." açıklamasını yaptı.

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