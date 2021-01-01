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Embiid: "Birinci sıra çok önemli, evimizde nadiren kaybediyoruz"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, ekibinin Doğu Konferansı'nda birinci sırayı garantiledikten sonra, bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, ekibinin Doğu Konferansı'nda birinci sırayı garantiledikten sonra, bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

76ers, dün gece Orlando Magic'a karşı aldığı galibiyet sonrası, yirmi yıldan beri ilk kez Doğu'daki birinci sırayı garantilemiş oldu.

Zirve nokta, aynı zamanda Sixers'ın playoff braketinde Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets gibi karşı tarafta yer aldığı anlamına geliyor.

Embiid, şu anda 27-7 ile Doğu'nun en iyi iç saha derecesine sahip olan ekibin kendi sahasındaki dominasyonu sebebiyle, zirve noktayı kazanmanın önemli olduğunu açıkladı:.

"En tepe noktayı garantilemek, iç saha avantajına sahip olma konusunda çok yardımcı olan bir durum. Kendi sahamızda dominant olduğumuz için, bize ayrıca avantaj sağlıyor. Burada nadiren maç kaybediyoruz... Bu yüzden 1 numaralı sırada yer almak oldukça önemli."


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