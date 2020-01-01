Elfrid Payton, New York Knicks'te kaldı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, point guard Elfrid Payton, New York Knicks'te tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir sözleşme ile kalmayı kabul etti.



Payton, geçtiğimiz sezon New York için istikrarlı olarak katkıda bulunmuş ve 45 maçta (36 kez ilk beşte oynadı) ortalama 10.0 sayı, 7.2 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Ayrıca Nerlens Noel'i de tek yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşmayla kadrosuna kattığı söylenen Knicks, şu anda sözleşme altında bulunan 14 oyuncusu ile 20.5 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip.



