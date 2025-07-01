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Elazığ Altılı Ganyanında "yok artık" dedirten ikramiyeler

Elazığ Hipodromu'nda 30 Haziran günü oynanan bu kuponlar, yüksek ikramiye tutarlarıyla dikkat çekti. İki kupon TJK Yasal Bayisi Hipodrom.com üzerinden oynandı.

calendar 01 Temmuz 2025 10:15 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 10:19
Haber: Sporx.com
Elazığ Altılı Ganyanında 'yok artık' dedirten ikramiyeler
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30 Haziran Pazartesi günü Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen yarışlarda, talihli yarışseverler büyük ikramiyelerin sahibi oldu. Günü iki ayrı 6'lı Ganyan heyecanı damgasını vurdu. İki kupon TJK yasal bayisi Hipodrom.com üzerinden oynandı.

Elazığ Hipodromu'nda bir yarışsever 1. 6'lı Ganyan'da 4,4 milyon TL, 2. 6'lı Ganyan'da ise 2 kişi toplam 12 milyon TL ikramiye kazandı.

1. 6'lı Ganyan'da tek talihliye büyük ödül

Günün ilk 6'lı Ganyan'ını doğru tahmin eden 1 yarışsever, 4 milyon 484 bin 957 lira 92 kuruşluk ikramiyeyi tek başına kazandı. 1. 6'lı Ganyan kuponunda sırasıyla şu atlar yer aldı:



  • 13 - YILDIRIM FIRTINASI (Ganyan: 31,90)

  • 8 - GÖZE ÇARPAN (5,10)

  • 3 - BAY TOPÇU (4,95)

  • 8 - KIYI (4,50)

  • 3 - MY DAISY (72,10)

  • 10 - DORUDESTAN (8,15)

Kazanan kupon hipodrom.com üzerinden oynandı. Kupon detayları şu şekilde oluştu:
2, 8, 10, 11, 12, 13 / 3, 6, 7, 8, 9, 10 / 3, 4, 7, 8 / 8 / 1, 2, 3, 4, 5, 10 / 1, 4, 10
Toplam kupon bedeli 2.073,60 TL oldu.

2. 6'lı Ganyan'da 2 talihli, 5'li Ganyan'da 1 talihli

Aynı gün yapılan 2. 6'lı Ganyan oyununda ise 2 kişi doğru tahmin yaptı. Toplam 12 milyon 83 bin 836 TL tutarındaki ikramiye bu iki yarışsever arasında paylaşıldı ve kişi başı 6 milyon 41 bin 918 TL kazanç elde edildi. Ayrıca 2. 5'li Ganyan'ı da 1 yarışsever bilerek 4 milyon 523 bin 29 TL ikramiyeyi tek başına aldı.

  1. 6'lı Ganyan'da kazandıran atlar şunlar oldu:

  • 8 - KIYI (4,50)

  • 3 - MY DAISY (72,10)

  • 10 - DORUDESTAN (8,15)

  • 7 - ANADOLU GÜCÜ (3,60)

  • 13 - ÖZGÜRLÜK KRALİÇESİ (4,40)

  • 7 - CHAIN BREAKER (26,50)

Bu dev ikramiyeyi kazanan kuponlar ise şöyle açıklandı:

hipodrom.com kuponu:
8 - 1,2,3,4,5,9,10,12,13 - 1,3,4,5,6,9,10 - 3,5,7,9 - 13 - 4,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18
Toplam kupon bedeli: 2.217,60 TL

Antalya Muratpaşa 578 No'lu Bayi kuponu:
2,8 - 1,3,4,5,7,9,10,13 - 1,3,4,6,10 - 5,7 - 1,7,13 - 2,4,6,7,9,13,14,15,17,18
Toplam kupon bedeli: 3.840,00 TL

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