El Bilal Toure, Kocaelispor'a hırslandı!

Beşiktaş'ın Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı El Bilal Toure, Kocaelispor maçını iple çekiyor.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Başakşehir karşısında şık bir gole imza atan Malili yıldızın antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti fazlasıyla memnun ediyor.
PERFORMANS
23 yaşındaki Malili golcü, çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.
