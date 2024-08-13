Edwards, FIBA Dünya Kupası için: "Asla katılmam"

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, gelecekte FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı kesin bir şekilde reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Edwards, FIBA Dünya Kupası için: 'Asla katılmam'
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13 Ağustos 2024 13:29
Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, gelecekte FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmayı kesin bir şekilde reddetti.

The Athletic'ten Joe Vardon, Edwards'ın ABD Milli takımıyla 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılarak altın madalya sahibi olması sonrası, FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılmaya dair ilgisi sorulduğunda cevabının şu olduğunu aktardı:

"Kesinlikle hayır."

Edwards, Paris'te oynadığı altı maçta ortalama 16,3 dakika süre almış ve maç başına 12,8 sayı kaydederek, ABD'nin altın madalya kazanmasında önemli bir rol oynamıştı.

Edwards, 2023'teki Dünya Kupası turnuvasında sekiz maçta yakaladığı 18,9 sayı ortalamasıyla ABD takımının en skorer ismi olmuştu. Takım, Kanada'ya karşı aldığı yenilginin ardından, turnuvayı hayal kırıklığı yaratan bir şekilde dördüncü sırada tamamlamıştı.

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