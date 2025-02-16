Edoardo Bove: 'Futbolsuz yapamıyorum'

Kalbinden yaşadığı sorun sebebiyle futboldan uzak kalan İtalyan futbolcu Edoardo Bove çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Fiorentina forması giyen genç oyuncu, " Futbol, benim kendimi ifade etme yöntemim. O olmadan aynı hissedemiyorum, bir şeyler eksik gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.



Sözlerine devam eden Bove, " Sanki sesi alınmış bir şarkıcı gibi, hayatının aşkını kaybetmiş biri gibi... Tamamlanmamış gibiyim, içimde bir boşluk var." sözlerini sarf etti."



NE OLMUŞTU?



İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü oynanan Fiorentina-Inter maçının 17. dakikasında ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, saha ortasında rahatsızlanmıştı.



İlk müdahalenin sahada yapıldığı Bove, ambulansla Floransa'daki Careggi Hastanesine kaldırılmış, maç tatil edilmişti. Bove'nin saha ortasında birden yere yığılması, saha ve tribündekiler başta olmak üzere herkesin endişelenmesine yol açmıştı.



Fiorentina kulübü ve Careggi Hastanesinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Fiorentina-Inter maçı sırasında bilincini kaybetmesi üzerine sahada müdahale edilen futbolcu Edoardo Bove, şu anda ilaçla sedasyon altında yoğun bakımda tedavi görmektedir. Fiorentina oyuncusu, hemodinamik açıdan stabil bir durumda acil servise ulaşmış ve yapılan ilk kardiyolojik ve nörolojik tetkiklerde, merkezi sinir sistemi ve kardiyo-respiratuar sistemle ilgili akut bir hasar olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.





