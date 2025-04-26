Edin Dzeko'dan hakem tepkisi!

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"BİRİNCİ GOL BENİM HATAMDI"



Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Dzeko, "Tabii ki maça yavaş başladık aslında. Birinci gol, benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi ama bunu gerçekleştiremedik." dedi.



"DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"



İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Bosna Hersekli oyuncu, "İkinci yarıda daha iyisini yapmaya çalıştık ve 3 gol attık. Daha fazla da atabilirdik." ifadelerini kullandı.



DZEKO'DAN HAKEM TEPKİSİ



Ofsayt pozisyonları ve hakem kararlarıyla ilgili eleştirilerde bulunan Dzeko, "Ofsayt çizgisi, o pozisyonda garip çizildi. Garip bir çizgiydi. Diğer pozisyonda topu kontrol ettiğimde ittirildim. Orada kırmızı kart ve penaltı verilmeliydi. İlk yarıdaki pozisyon da net penaltıydı. Garip kararlardı." diye konuştu.



"KALAN MAÇLARIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Tecrübeli golcü, tüm bu olumsuzluklara rağmen kazandıklarını vurgulayarak, "Kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve sonrasında olanları göreceğiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



