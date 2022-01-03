Edgar Ie, Portekiz'de ameliyat edildi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Edgar Ie, Portekiz'de ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Edgar Ie, Portekiz'de ameliyat edildi
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03 Ocak 2022 21:18
Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili futbolcu Edgar Ie'nin Portekiz'de başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Çelik, "Edgar Ie, bugün Portekiz'in Porto şehrinde başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiştir. Futbolcumuzun birkaç gün içinde taburcu olması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.


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