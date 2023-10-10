Eden Hazard'dan kariyerine son nokta

Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, emekliye ayrıldığını duyurdu.Sosyal medya hesaplarından emeklilik kararını duyuran 32 yaşındaki futbolcu, "" ifadelerini kullandı.Futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen Hazard, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmış ve bu sezon için bir takımla anlaşamamıştı.Kaptanlığını da üstlendiği Belçika Milli Takımı'nda 126 maçta 33 gole imza atan Hazard, kendi neslinin en teknik orta saha oyuncuları arasında gösteriliyordu.İngiltere'de 2015'te yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.Hazard, profesyonel kulüp kariyeri boyunca çıktığı 623 karşılaşmada 167 gol ve 157 asistlik performans sergiledi.Türk futbol severler, Eden Hazard'la Haziran 2011'de Hasan Çetinkaya vasıtasıyla tanışmıştı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de idari menajerlik görevinde bulunan Çetinkaya, Lille'de fırtınalar estiren Belçikalı yıldız ve menajeriyle temasa geçerek, transfer için nabız yoklamıştı. Ardından 3 Temmuz süreci yaşandı ve Hazard'la ilgili tüm planlar rafa kaldırıldı.Hazard'ın adeta sırtına alıp taşıdığı Lille takımı 2010-2011 sezonunda Fransa'da hem lig hem de kupa şampiyonu oldu. Ele avuca sığmayan, durdurulması mümkün olmayan Belçikalı yıldız o sezon 54 resmi maçta 12 gol, 14 asiste imza atarak Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan ismi olarak sürekli manşetlerdeydi.Lille'de kalan Hazard 2011-2012 sezonunda inanılmaz istatistiklere ulaştı. 49 maçta 22 gol, 22 asistlik performans sergileyen süper yeteneğin artık Fransa'da kalması mümkün değildi. Real Madrid, Chelsea ve Bayern Münih'ten resmi teklif alan Hazard, 35 milyon euro bonservis karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Premier Lig sahnesine çıkan Belçikalı yıldız hız kesmedi ve şovuna devam etti. İngiliz ekibinde 7 sezon aralıksız forma giyen Hazard, 352 resmi karşılaşmada 110 gol, 92 asiste imza attı.Hasan Çetinkaya ile Eden Hazard arasında yakın bir arkadaşlık bulunuyor. Çetinkaya, Hazard'a talip olduğu o günleri şöyle anlatıyor:"Hazard eski bir dostum ve arkadaşım. 15-16 yaşından beri tanırım. O zaman Lille'de oynuyordu. Fenerbahçe'ye karşı müthiş bir sempatisi vardı. Bizim konuştuğumuz dönemlerde takımda Hazard, Gervinho ve Sow vardı. Sadece oradan Sow'u alabildik. Eden Hazard farklı boyuta geçti. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden teklif aldı. Avrupa'nın en büyük yetenekli yıldız adaylarından biriydi. Gönül isterdi ki o zamanlar Fenerbahçe'ye gelsin. Bakalım zaman gösterecek. Bana sözü var. Hazard bir gün Fenerbahçe forması giyebilir..."