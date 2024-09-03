Ebru Acer, Paris'te madalyayı garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ebru Acer, Paris'te madalyayı garantiledi
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03 Eylül 2024 23:05
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S11 sınıfında özel milli sporcu Ebru Acer, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ebru, S11 sınıfında yarı finalde Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan ev sahibi Fransa'dan El Ferney'le karşılaştı.

Rakibini 11-6, 11-13, 11-7, 11-5 sonuçlarla 3-1 yenen 22 yaşındaki milli sporcu, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Ebru Acer'in yarı final ve kalması durumunda final müsabakaları 5 Eylül Perşembe günü oynanacak.

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