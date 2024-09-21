Dzeko ile Sanchez'in tartışılan pozisyonu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasından oynana derbinin ilk yarısındaki bir pozisyon çok konuşuldu.

Haber; Sporx.com
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Dzeko ile Sanchez'in tartışılan pozisyonu
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21 Eylül 2024 20:46
Son güncelleme 21 Eylül 2024 20:53
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko savunma arkasına atılan topla buluştu ve kaleye doğru gitmeye çalıştı. Davinson Sanchez ise rakibin müdahale etmek isterken, Dzeko yerde kaldı.

Davinson Sanchez, Edin Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular ve Jose Mourinho, hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart itirazında bulundu.

Galatasaraylı futbolcular, pozisyonda sarı kartın haksız olduğunu ve Edin Dzeko'nun kendini kasıtlı olarak yere bıraktığını dile getirdiler.

Öte yandan bu pozisyondan sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan oldu.



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