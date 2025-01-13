Dusan Tadic'ten fark yaratan performans!

Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Tadic (4 maç), ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic'ten fark yaratan performans!
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13 Ocak 2025 22:13
Son güncelleme 13 Ocak 2025 23:05
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça da damga vuran isimlerden biri oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (4 maç), ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda (15; 8 gol & 7 asist)

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