Dusan Tadic'ten fark yaratan performans!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça da damga vuran isimlerden biri oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (4 maç), ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda (15; 8 gol & 7 asist)
Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça da damga vuran isimlerden biri oldu ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu olan Dusan Tadic (4 maç), ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda (15; 8 gol & 7 asist)
🙌Bu sezon Süper Lig'de en fazla skor üreten isim; Dusan Tadic.
⚽8 Gol
🎯7 Asist pic.twitter.com/fCs46OgjA1
— Sporx (@sporx) January 13, 2025