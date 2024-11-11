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Dusan Tadic, Sivasspor'u boş geçmedi!

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Dusan Tadic, Sivasspor karşısındaki etkili oyunuyla dikkat çekti. Sırp yıldız, karşılaşmada penaltıdan ağları havalandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic, Sivasspor'u boş geçmedi!
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11 Kasım 2024 09:54
Fenerbahçe'nin farklı Sivasspor galibiyetinde Dusan Tadic de büyük bir pay sahibi oldu.

35 yaşındaki Sırp yıldız, henüz 6. dakikada yaptığı adrese teslim yaptığı ortayla Faslı santrfor En-Nesyri'yi golle burun buruna getirdi ancak yıldız golcü çerçeveyi bulamadı. Tadic, karşılaşmanın 51. dakikasında da En-Nesyri'yle kazanılan penaltıda topu başına geçti. Penaltıdan ağları havalandıran tecrübeli maestro, bu sezon forma giydiği 19. maçında 7. golünü kaydetti. Sırp yıldız, 5 de asist yaptı.

Bu sezon kullandığı 2. penaltıyı da gole çevirirken, daha önce deplasmanda 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçında penaltıdan ağları havalandırdı.



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