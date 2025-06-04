Dusan Tadic, Komşu'ya önerildi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dusan Tadic'in Yunanistan Ligi takımlarına önerildiği ortaya çıktı.
Yunan basını, 36 yaşındaki Sırp futbolcunun Olympiakos, Panathinaikos, PAOK ve AEK'ya önerildiğini duyurdu.
Öte yandan haberde Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika'dan talipleri olan Tadic'in transferinin kolay olmadığı vurgulandı.
KIZILYILDIZ DA ÇOK İSTİYOR
Ayrıca Kızılyıldız'ın 15 yıl sonra Tadic'i yeniden kulübe döndürmek için büyük çaba harcadığı belirtildi.
BU SEZON 25 GOLLÜK ETKİ
Süper Lig'de geride kalan sezon 35 maça çıkan Dusan Tadic, 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
Yunan basını, 36 yaşındaki Sırp futbolcunun Olympiakos, Panathinaikos, PAOK ve AEK'ya önerildiğini duyurdu.
Öte yandan haberde Suudi Arabistan, Hollanda ve Belçika'dan talipleri olan Tadic'in transferinin kolay olmadığı vurgulandı.
KIZILYILDIZ DA ÇOK İSTİYOR
Ayrıca Kızılyıldız'ın 15 yıl sonra Tadic'i yeniden kulübe döndürmek için büyük çaba harcadığı belirtildi.
BU SEZON 25 GOLLÜK ETKİ
Süper Lig'de geride kalan sezon 35 maça çıkan Dusan Tadic, 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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