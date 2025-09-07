Dusan Tadic, Al Wahda'da yıldızlaştı!

🏅Al Wahda forması giyen Dusan Tadic, çıktığı son iki karşılaşmada da maçın oyuncusu seçildi.



Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, yeni takımı Al Wahda'da çok iyi başladı.Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'da çıktığı son iki karşılaşmada da maçın oyuncusu seçildi.36 yaşındaki yıldız futbolcu, söz konusu iki mücadelede 1 gol, 2 asist kaydetti. Sırp yıldız, Al Wahda ile çıktığı 4 maçta ise 1 gol, 3 asist kaydetti.