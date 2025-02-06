Dusan Alimpijevic: 'Kazanmanın bir yolunu bulduk'

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 79-75 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü Dusan Alimpijevic, zor bir maçı kazandıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Bu tip maçları oynamak zor oluyor. Çünkü karşınızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir takım var. Bizim için üzerimizde baskı vardı. Sıralama ile ilgili önemli bir maç oynuyorduk. Rakibimizde böyle bir baskı yoktu. Maçın sonunda her şeye rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk." diye konuştu.Beşiktaş basketbolunda önemli işler yapıldığını ve daha fazla desteği hak ettiklerini söyleyen Alimpijevic, şunları aktardı:"Benim için daha önemli bir şey vardı. Buraya geldiğimde tüm takıma ve taraftara bir söz verdim, 'Bu takım Avrupa'nın en ciddiye alınacak takımlarından biri haline gelecek.' diye. Bu sezon 2. yıl üst üste Avrupa Kupası'nda play-off oynama başarısı göstereceğiz. 2 yıl önce buraya geldiğimizde bu takım bir alt lige düşmekten son maçlarda kurtuldu. Bu takım ve biz, salonumuzda biraz daha fazla destek görmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Salonun Anadolu Efes maçında tamamen dolu olacağını biliyorum ama biz yarıştığımız tüm organizasyonlarda en tepeye ulaşmak istiyoruz. Bu havaya rağmen gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarları diğerlerinden farklı. Diğer takımların taraftarları iyi günde destekliyor. Beşiktaş taraftarı zor günde de desteğini gösteriyor."Dolomiti Energia Başantrenörü Paolo Galbiati ise şunları söyledi:"Çok genç bir takımız. Rakibimiz yetenekli bir takımdı. Tecrübeli oyuncuları vardı. Bu turnuvada genç ve yetenekli oyuncuları Avrupa piyasasına çıkardık. 6 galibiyetle bu serüveni tamamladık. Beşiktaş'a play-off'ta iyi şanslar diliyorum."