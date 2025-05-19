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Dursun Özbek'ten Osimhen sorusuna cevap!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı konusunda flaş açıklamada bulundu.

calendar 19 Mayıs 2025 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 18:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten Osimhen sorusuna cevap!
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek, son günlerde çok merak edilen Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı konusunda flaş açıklamada bulundu.

"OSIMHEN İLE KONUŞACAĞIZ"

Osimhen ile ilgili soruyu cevaplayan Özbek, "Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen de çok iyi bir futbolcu ve Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Herkes böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Biz de bu çağrılara kulak veriyoruz. Burada en önemli karar Osimhen'in vereceği karar. Kendi düşünceleri var. Bu sevgi seline nasıl cevap verecek, önümüzdeki günlerde bu konuyu konuşacağız. Kendisinin vereceği karara göre yönetim kurulumuz bir karar alacak. Şöyle bir tereddüt olmasın, her Galatasaray'lının istediği gibi yönetim kurulu da Osimhen'i gelecek sezon Şampiyonlar Ligi sınavında takımda görmek istiyor. Maçtan sonra bir kutlama yemeğine gittiler. Sonrasında bir görüşme şansımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan A Spor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen ile ilgili şöyle konuştu; 

"Başkanımla ocak ayında Osimhen için konuştuk. Osimhen'e ocak ayında 'Biz seni çok istiyoruz, sakın bir yere gitme. Senin bonservisini almak için çalışıyoruz' dedik. Bunun için projeler geliştiriyoruz. O masaya oturmak için geliştirdik ve şu an o masadayız. Bonservisini almaya ve Avrupa'dan alacağı maaşları ödemeye hazır bir vaziyetteyiz"


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