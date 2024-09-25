Dursun Özbek başkanlığı bırakacağı zamanı açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığı bırakma düşüncesiyle ilgili ilk kez net ifadeler kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpteki projelerini gerçekleştirdikten sonra aday olmayacağını söyleyen Dursun Özbek "Arkadaşlarımla koyduğum hedefler var, bu hedefleri tamamlamak istiyorum. Florya'nın ihalesinin yapılması, Bankalar Birliği'nden çıkmak, stadyumun yanındaki 60 dönümlük arazide spor salonu yapmayı, projeleri bitti, imar için askıya çıkacak yakında. Galatasaray, tesisleşme sorununu bitirmeden Galatasaray Spor Kulübü olarak beklenen başarıyı sağlaması mümkün değil. Neden? Judo Anadolu Hisarı'nda, voleybol bilmem nerede, bir kısmı Taçspor'da, bir kısmı Burhan Felek'te, basketbol başka yerde, altyapı için bilmem neredeki belediyeden salon yalvarıyorum. Bu 60 dönümü bu yüzden önemsiyorum. Onları bir araya getirirsek orada, stadyuma 5 dakika mesafede. Orayı Aslantepe Vadisi haline getirmek hayalim var. Benim aileme, çocuklarıma en büyük miras Galatasaray'a yaptığım hizmetlerdir. Hayalimdeki projeleri de gerçekleştiririm inşallah, faydalı bir başkanlık yapmış olmayla emekliliğe geçerim." dedi.
Dursun Özbek ayrıca "1.5 senem falan var. Bu süre zarfında hizmetime devam edeceğim. Benim derdim, bizden sonra gelecek kişilerin bu projeleri takip edici olmaları. Onu görürsem devam etme niyetinde değilim." açıklamasını yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpteki projelerini gerçekleştirdikten sonra aday olmayacağını söyleyen Dursun Özbek "Arkadaşlarımla koyduğum hedefler var, bu hedefleri tamamlamak istiyorum. Florya'nın ihalesinin yapılması, Bankalar Birliği'nden çıkmak, stadyumun yanındaki 60 dönümlük arazide spor salonu yapmayı, projeleri bitti, imar için askıya çıkacak yakında. Galatasaray, tesisleşme sorununu bitirmeden Galatasaray Spor Kulübü olarak beklenen başarıyı sağlaması mümkün değil. Neden? Judo Anadolu Hisarı'nda, voleybol bilmem nerede, bir kısmı Taçspor'da, bir kısmı Burhan Felek'te, basketbol başka yerde, altyapı için bilmem neredeki belediyeden salon yalvarıyorum. Bu 60 dönümü bu yüzden önemsiyorum. Onları bir araya getirirsek orada, stadyuma 5 dakika mesafede. Orayı Aslantepe Vadisi haline getirmek hayalim var. Benim aileme, çocuklarıma en büyük miras Galatasaray'a yaptığım hizmetlerdir. Hayalimdeki projeleri de gerçekleştiririm inşallah, faydalı bir başkanlık yapmış olmayla emekliliğe geçerim." dedi.
Dursun Özbek ayrıca "1.5 senem falan var. Bu süre zarfında hizmetime devam edeceğim. Benim derdim, bizden sonra gelecek kişilerin bu projeleri takip edici olmaları. Onu görürsem devam etme niyetinde değilim." açıklamasını yaptı.