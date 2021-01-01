Durant: "Kawhi usta bir oyuncu, Hall of Fame düzeyinde!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'a yönelik birkaç övgüde bulundu.



Nets'in dün gece Clippers'ı 124-120 mağlup ettiği maçın ardından Durant, Kawhi'ı savunmakla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Kendisi usta bir oyuncu. Sahada tam olarak kontrol altında. Üç seviyede de skor üretebildiğinden ötürü, her şey için hazır olmanız gerekiyor. Harika bir isim ve bir Hall of Fame oyuncusu, bu yüzden işini zorlaştırmanız şart."



Kawhi karşılaşmada 33 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynasa da, bu performansı kazanmak için yeterli olmamıştı.



