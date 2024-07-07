Dünyaca ünlü oyuncudan futbola veda kararı!

İspanyol oyuncu Thiago Alcantara, futbola veda etme kararı aldığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dünyaca ünlü oyuncudan futbola veda kararı!
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07 Temmuz 2024 17:53
Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara, flaş bir karar aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 33 yaşındaki İspanyol oyuncu futbola veda etme kararı aldı.

Son dönemde sakatlığı sebebiyle çok fazla sahalara çıkamayan tecrübeli yıldız, artık yeşil sahalara çıkmayacak.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ, BOŞA ÇIKTI

Son olarak Liverpool forması giyen Thiago, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.

TOPLAM 19 KUPA KAZANDI

Tecrübeli yıldız, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 LaLiga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.

Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool'da toplamda 487 maça çıkan İspanyol oyuncu, 48 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.

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