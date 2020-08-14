Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin etabı iptal edildi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin etabı iptal edildi
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14 Ağustos 2020 15:46
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 9-11 Ekim tarihlerinde Arjantin'in San Juan kentinde gerçekleştirilmesi planlanan yarış, salgın ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle askıya alındı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda askıya alınan Arjantin etabının, gelecek sezonun takviminde yer almasının planlandığı da ifade edildi.

Bu sezon 8 etap sürmesi planlanan organizasyonda milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 3 yarışın ardından pilotlar klasmanında topladığı 103 puanla 3. sırada bulunuyor.



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