Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini geçti.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 930, vaka sayısı ise 1 milyon 397 bin 165'e ulaştı.Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 17 bin 127 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 897 can kaybıyla İspanya, 12 bin 227 ile ABD, 10 bin 328 ile Fransa, 6 bin 159 ile İngiltere ve 3 bin 872 ile İran takip etti.Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 331 kişi hayatını kaybetti.Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi yaşamını yitirirken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 2 bin 101 can kaybıyla Hollanda ve 1905 ölümle Almanya oldu.Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.Dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 61'e ulaştı.En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu 140 bin 511 vakayla İspanya, 135 bin 586 vakayla İtalya ve 109 bin 69 vakayla Fransa ve 106 bin 504 vakayla Almanya izledi.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:İran (62 bin 589), İngiltere (55 bin 242), Türkiye (34 bin 109), İsviçre (22 bin 253), Belçika (22 bin 194), Hollanda (19 bin 580), Kanada (17 bin 825), Avusturya (12 bin 613), Portekiz (12 bin 442), Brezilya (12 bin 377) ve Güney Kore (10 bin 331).Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.Salgın nedeniyle dünya genelinde 81 bin 10 kişi hayatını kaybetti."Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 300 bin 601 kişi hastalığı atlatmayı başardı.Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (43 bin 208), Almanya (36 bin 81), İran (27 bin 39), İtalya (24 bin 392), ABD (21 bin 316) ve Fransa (19 bin 337) oldu.Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka vaka sayısı 1 milyon 408 bin 765'e ulaşırken, 80 bin 974 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 27 bin 64 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor.