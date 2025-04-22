Duke Üniversitesi'nin genç yıldızı Cooper Flagg, 2025 NBA Draftı'na katılacağını resmen duyurdu.



Instagram üzerinden yayınladığı videoda duygusal ifadelere yer veren Flagg, "Duke benim hayalimdi, ama artık NBA için hazırım" dedi.



Henüz 18 yaşında olan ve 2025 Draftı'nın bir numaralı adayı olarak gösterilen Flagg, üniversitedeki ilk ve tek sezonunda olağanüstü bir performans sergiledi. Sezon sonunda AP Yılın Oyuncusu, Wooden Ödülü, Naismith Yılın Oyuncusu, ACC En İyi Oyuncu, ACC En İyi Çaylak ve Konsensus All-American unvanlarını topladı.



Sezon ortalamaları ise şöyle:

19.2 sayı – 7.5 ribaund – 4.2 asist – 1.4 blok – 1.4 top çalma (37 maç)



Duke koçu John Scheyer, Flagg'in sezonunu şu sözlerle özetledi:

"Kazandığı her ödül onun sahadaki etkisini net şekilde gösteriyor. Hücumda da savunmada da oyunun her alanına dokundu. Kolej tarihinin en özel çaylak sezonlarından birine imza attı."



Flagg, Duke tarihindeki altıncı 1 numaralı draft seçimi olabilir. Daha önce bu unvana sahip olan isimler: Paolo Banchero (2022), Zion Williamson (2019), Kyrie Irving (2011), Elton Brand (1999) ve Art Heyman (1963).



NBA Draft Kurası 12 Mayıs'ta, draftın kendisi ise 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Utah Jazz, Washington Wizards ve Charlotte Hornets'in 1. sıra için %14 şansı bulunuyor.



