Düğüm çözülüyor: Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Playoff çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u konuk ediyor. 2 Haziran Pazartesi günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti. İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk mücadelesinde Wade Baldwin IV 14, Devon Hall ve Errick McCollum 11'er sayı buldu. Türk Telekom'da ise Braian Angola 20, Berkan Durmaz 14 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasını 85-77 kaybetti. Eşleşmede durumu 1-1'e getiren mücadelede Errick McCollum ve Sertaç Şanlı 12'şer, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin IV 11'er sayı buldu. Ankara ekibinde Braian Angola 26, Anthony Brown 15 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, bu turu geçmesi halinde Tofaş-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Geçmiş karşılaşmalar:
2024-25 sezonu ilk yarısında 8 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 73-85 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin IV 13, Nigel Hayes-Davis 12 sayı üretti. Türk Telekom cephesinde ise Braian Angola, Anthony Brown ve Kyle Alexander 15'er sayı buldu.
5 Nisan 2025 tarihinde bu kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko, 94-85 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Melih Mahmutoğlu 17 sayı üretti. Telekom cephesinde ise Kyle Alexander 20, Melih Tunca 18 sayı buldu.
Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti. İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk mücadelesinde Wade Baldwin IV 14, Devon Hall ve Errick McCollum 11'er sayı buldu. Türk Telekom'da ise Braian Angola 20, Berkan Durmaz 14 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci müsabakasını 85-77 kaybetti. Eşleşmede durumu 1-1'e getiren mücadelede Errick McCollum ve Sertaç Şanlı 12'şer, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin IV 11'er sayı buldu. Ankara ekibinde Braian Angola 26, Anthony Brown 15 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko, bu turu geçmesi halinde Tofaş-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Geçmiş karşılaşmalar:
2024-25 sezonu ilk yarısında 8 Aralık 2024 tarihinde Ankara'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 73-85 kazandı. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 21, Wade Baldwin IV 13, Nigel Hayes-Davis 12 sayı üretti. Türk Telekom cephesinde ise Braian Angola, Anthony Brown ve Kyle Alexander 15'er sayı buldu.
5 Nisan 2025 tarihinde bu kez Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko, 94-85 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 27, Melih Mahmutoğlu 17 sayı üretti. Telekom cephesinde ise Kyle Alexander 20, Melih Tunca 18 sayı buldu.