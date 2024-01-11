Dries Mertens: "Yazık oldu"

Dries Mertens, Galatasaray'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Yazık oldu'
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11 Ocak 2024 19:45
Dries Mertens, Galatasaray'ın Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Biz Galatasaray olarak her zaman kazanmak için oynuyoruz. 2 puan kaybetmek yazık oldu. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı fırsatları değerlendiremedik ve berabere kaldık." dedi.

Mertens ayrıca, "Açıkçası ilk yarıya baktığınız zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene Galatasaray tarihinin en çok puan kazanan takımıydık. Bugün maç kolay değildi. Saha iyi değildi. Uzun top oynadılar. Bu da bize zorluk çıkardı." şeklinde konuştu.

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