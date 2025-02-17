Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Draymond Green, Jimmy Butler'ın takıma katılmasının ardından şampiyonluk hedeflerinin daha da netleştiğini söyledi.



Pazar günü All-Star maçı öncesinde TNT'de yorumculuk yapan Green, sezonun başlarında Warriors'ın "yanlış yolda" ilerlediğini ve bir çıkış yolu bulmakta zorlandığını ancak Butler'ın gelişiyle her şeyin değiştiğini belirtti.



"Butler geldiğinden beri, sahaya her çıktığımızda kazanacağımıza inanıyoruz ve bu, bu ligde büyük bir fark yaratır," diyen Green, "O, takıma tekrar o inancı kazandırdı ve bence şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



Green, programdaki diğer panelistlerin şaşkın bakışları karşısında iddiasını daha da güçlendirerek sözlerini yineledi:



"Özür dilerim. 'Sanırım şampiyon olacağız' dedim ama aslında yanlış söyledim. Kesinlikle şampiyon olacağız."



Golden State Warriors, Butler'ı Miami Heat'ten transfer ettikten sonra çıktığı dört maçın üçünü kazanarak 28-27'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda yeniden play-in yarışına dahil oldu. Butler, Warriors formasıyla 21.3 sayı, 7.0 ribaund, 5.3 asist ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.



Takımın yıldızı Stephen Curry de Green'in iddialı açıklamalarını destekledi.



"Baskıyı seviyoruz," diyen Curry, All-Star MVP'si seçildikten sonra yaptığı açıklamada, "Beklentileri seviyoruz. Draymond ne söylediğini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.



