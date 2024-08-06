Down Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

Down Basketbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Down Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi
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06 Ağustos 2024 19:44
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Down Basketbol Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, final maçında Adana Mavi Su Spor Kulübünü 10-6 yenen Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü, Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyonda Çankırı Vali Ayhan Çelik Spor Kulübü üçüncü, Kayseri Down Spor Kulübü dördüncü sırada yer aldı.

Afyonkarahisar Özel Sporcular Spor Kulübü ise en centilmen takım seçildi.

Şampiyonanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyonaya katılan tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ederek, "Bizim gözümüzde tüm özel sporcularımız şampiyon." ifadesini kullandı.

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