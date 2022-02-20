Dorukhan Toköz: "Çalışmamızın karşılığını aldık"

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Alanyaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Dorukhan Toköz: 'Çalışmamızın karşılığını aldık'
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20 Şubat 2022 18:20
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dorukhan Toköz, "Çok iyi bir galibiyet aldık. Alanya zor bir deplasman. Buraya gelmeden önce konuştuk. Zor maç olacağını konuştuk. Ona göre çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık. O yüzden çok mutluyuz. İkinci yarı biraz daha geride bekledik. 3 puan için mutluyuz." dedi.

Dorukhan Toköz ayrıca, "Elimden geleni yapıyorum. Belli bir sistemin içinde oynuyoruz. Her hafta değişik çalışmalar yapıyoruz. Bu beni öne çıkarıyor veya çıkarmıyor, ben bunu düşünmüyorum. Galip geldiğimiz için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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