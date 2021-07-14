Donnarumma'dan Milan'a veda mesajı

EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma, altyapısından yetiştiği Milan'a veda etti.



Milan kulübüyle anlaşamayan ve yol ayrımına gelen Donnarumma yaptığı açıklamada, "Bazen seçim yapmak zordur ancak bu da gelişimin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Milano'ya çocukken gelmiştim ve 8 yılda formamı gururla taşıdım. 16 yaşında Serie A'da oynamaya başlamamla önemli kişisel başarılar elde ettim. Unutamayacağım harika yıllar geçirdim. Şimdi ayrılık zamanı. AC Milan sonsuza kadar kalbimde kalacak" diye konuştu.



Milan ile biten sözleşmesini yenilemeyen Gianluigi Donnarumma'nın PSG'ye imza atması bekleniyor.



Donnarumma ile Milan kulübünün arası, menajerliğini yapan Mino Raiola'nın oyuncusunun maaşının astronomik seviyelere çekmeye çalışması nedeniyle açılmıştı. 22 yaşındaki İtalyan file bekçisinin PSG'den sezonluk 10 milyon euroya yakın garanti ücret alması bekleniyor.



