Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerin başında gelen Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic'in forma giymek istediği lig!
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24 Nisan 2025 10:21
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Bu isimlerin başında Sezon sonunda yolların ayırması beklenen Dominik Livakovic geliyor.

LA LIGA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Hırvat eldivenin La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Oyuncunun menajeri de İspanya'da kulüp bakıyor.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir miktara Liva'yı bırakmayı düşünmüyor.

MOURINHO: "TÜRK KALECİYLE OYNAYACAĞIM",

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı görüşmede "Ben seneye Türk kaleciyle oynayacağım" dediği öğrenildi.

Portekizli teknik adamın gerekçe olarak da yabancı kontenjanını gösterdiği belirtildi.

Mourinho, "Yabancı kontenjanından birini tribüne yolluyorsun. O hakkı kalecide Türk olarak kullanıp elimin rahatlamasını istiyorum" dedi.  

 
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