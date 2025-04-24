Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.
Bu isimlerin başında Sezon sonunda yolların ayırması beklenen Dominik Livakovic geliyor.
LA LIGA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Hırvat eldivenin La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Oyuncunun menajeri de İspanya'da kulüp bakıyor.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir miktara Liva'yı bırakmayı düşünmüyor.
MOURINHO: "TÜRK KALECİYLE OYNAYACAĞIM",
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı görüşmede "Ben seneye Türk kaleciyle oynayacağım" dediği öğrenildi.
Portekizli teknik adamın gerekçe olarak da yabancı kontenjanını gösterdiği belirtildi.
Mourinho, "Yabancı kontenjanından birini tribüne yolluyorsun. O hakkı kalecide Türk olarak kullanıp elimin rahatlamasını istiyorum" dedi.
Gelecek sezonun planlamasına başlayan sarı lacivertlilerde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.
Bu isimlerin başında Sezon sonunda yolların ayırması beklenen Dominik Livakovic geliyor.
LA LIGA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Hırvat eldivenin La Liga'da forma giymek istediği belirtildi. Oyuncunun menajeri de İspanya'da kulüp bakıyor.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, 10 milyon euronun altında bir miktara Liva'yı bırakmayı düşünmüyor.
MOURINHO: "TÜRK KALECİYLE OYNAYACAĞIM",
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yönetimle yaptığı görüşmede "Ben seneye Türk kaleciyle oynayacağım" dediği öğrenildi.
Portekizli teknik adamın gerekçe olarak da yabancı kontenjanını gösterdiği belirtildi.
Mourinho, "Yabancı kontenjanından birini tribüne yolluyorsun. O hakkı kalecide Türk olarak kullanıp elimin rahatlamasını istiyorum" dedi.