27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Domenico Tedesco: "Stuttgart maçı geride kaldı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"STUTTGART MAÇI GERİDE KALDI"

Tedesco, geride kalan Avrupa mücadelesine değinerek, "Stuttgart maçı artık geride kaldı. Futbolda geçmişi düşünecek vaktiniz olmaz. Stuttgart maçının 11'i ile sahaya çıkıyoruz. Aynı akışı, aynı enerjiyi ve aynı sonucu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA İYİ BİR TAKIM OLACAK"

Rakiplerinin performansına da değinen İtalyan teknik adam, "Karşımızda iyi bir takım olacak. Burak Yılmaz ile hiç mağlup olmadılar. Bunun birçok sebebi var. Cesaretli oynuyorlar, sahada her alanda adam adama baskı yapıyorlar. Zor bir maç olacak ama her maç zor." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
