Domenec Torrent, Rize maçı planını yaptı!

Süper Lig'deki 6 haftalık galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında son veren Galatasaray, şimdi yeni bir kazanma serisine geçmenin hesapları içinde. Pazar günü evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı - kırmızılılarda bu kritik mücadeleye büyük önem veriliyor. Teknik heyet, Rize'yi de mağlup etmeleri halinde ligde yeniden çıkışa geçeceklerine dair güçlü bir inanca sahip. Teknik direktör Domenec Torrent de bu hedef doğrultusunda detaylı bir Rizespor analizi yaptı. Torrent ekibiyle beraber rakibin artı ve eksi yönlerini A'dan Z'ye incelerken, sarı - kırmızılılarda, zorlu maçın planı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Torrent'in, pazar günkü mücadelede kadroda bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi.



Pulgar - Berkan başlayacak



İspanyol hocanın müdahale edeceği ilk pozisyon, sol bek olacak. İzmir'de kötü bir gün geçiren Ömer Bayram'ın yerine Van Aanholt'u sahaya sürecek olan Torrent, yerli tercihini ise hücum hattında Emre Kılınç'tan yana kullanacak. Göztepe karşısında hatalarıyla dikkat çeken Taylan'ı da kızağa çekmeye hazırlanan Torrent, orta sahanın merkezinde Pulgar - Berkan ikilisini görevlendirmeyi düşünüyor.



Gomis ilk 11'e geri dönüyor



İleri uçta bu kez Gomis'le maça başlamayı planlayan Torrent, kenarlarda Kerem ile Emre Kılınç'ı sahaya sürüp, Halil Dervişoğlu'nun yerine forvet arkasında Cicaldau'yu deniyor. Böylece daha dirençli bir orta saha kurgusu oluşturmak isteyen Torrent, savunma hattında ise başka değişiklik yapmayı düşünmüyor. Defansın göbeğinde yine Marcao - Nelsson ikilisi olacak, Göztepe maçının kahramanlarından Omar da Rizespor mücadelesine ilk 11'de başlayacak. Kale ise yine Pena'ya emanet olacak.





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