Doğan Alemdar: "Uğurcan ağabey gibi olmak isterim"

Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğan Alemdar: 'Uğurcan ağabey gibi olmak isterim'
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06 Nisan 2021 21:25
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da kurtarışlarıyla yıldızlaşan Doğan Alemdar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın maç sonunda kendisini tebrik ettiğini söyleyen Alemdar, "Buradan puan almak önemliydi. Güzel bir duygu. Üstüne koyarak devam etmeye, kendimi geliştirmeye hedefliyorum. Uğurcan Çakır ağabey gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır Ağabey, Türkiye'nin şu an 1 numarası. Beni tebrik etti. Güzel bir duyguydu. İlk maçımda da tebrik etti. Takım olarak 1 puan aldık ve ayrılıyoruz. Mutluyuz. Son topu kurtarınca tansiyonum düştü, şekerim düştü herhalde. Kimsenin gücü kalmadı. Bitmesi için kendimi yere attım. Hakem düdüğü çaldı." dedi.

Maçtaki en zor kurtarışından bahseden genç kaleci, "En zor kurtarışım, maçın ilk pozisyonunda Bakasetas'ın kafa vuruşuydu." ifadelerini kullandı.



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