Djaniny'nin hedefi Fenerbahçe

Djaniny Semedo, performansıyla beğeni kazansa da bir türlü gol atma fırsatı bulamıyor

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Djaniny'nin hedefi Fenerbahçe
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24 Şubat 2021 10:27
Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı forveti Djaniny Semedo, performansıyla beğeni kazansa da bir türlü fileleri sarsamıyor.

Son 5 maçtır gol veya asist katkısı üretemeyen ancak buna rağmen oynadığı oyun ve hazırladığı pozisyonlarla alkış toplayan tecrübeli oyuncu, golcü kimliğini Fenerbahçe karşısında ortaya çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 29 yaşındaki futbolcu dev mücadelede 5 maçlık sessizliğini bozmayı ve takımına galibiyeti getirmeyi hedefliyor



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