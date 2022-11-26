Dirk Kuyt'ın yerine Dick Advocaat geliyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ı teknik direktörlük görevinden alan ADO Den Haag, Kuyt'ın yerine getirmek istediği ismi belirledi.



Hollanda basında yer alana habere göre; Hollanda ekibi, Kuyt'ın yerine yine yolu Fenerbahçe'den geçmiş bir ismi düşünüyor. Haberde ADO Den Haag'ın teknik direktörlüğe 75 yaşındaki Dick Advocaat'ı düşündüğü belirtildi.



Konu hakkında Hollanda basınına konuşan Advocaat, "ADO'ya gitme ihtimalim bulunuyor, evet. Kulüp yönetimi doğru bir seçim yapmak istiyor. Bazı maçlara göz atma şansım oldu ve güzel bir oyuncu kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Bu kadronun hak ettiği konum daha üst sıralar." dedi.



Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden ADO Den Hag, ligde 17. sırada bulunuyor.





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