Dinamo Zagreb: ''AEK men edilmemiz için her şeyi yapıyor''

Dinamo Zagreb, AEK ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması öncesinde çıkan olayların ardından Yunan ekibinin UEFA'ya Hırvat kulübün men edilmesi için başvuru gerçekleştirmesi nedeniyle bir açıklamada bulundu.



Dinamo Zagreb, çıkan olaylarda suçluların Hırvatlar mı yoksa Yunanlar mı olduğunun henüz bilinmediğini vurgularken, kendilerine yapılan yakıştırmaların hepsini reddettiklerini ifade etti.



İşte Dinamo Zagreb kulübünün yaptığı açıklama:



"AEK, bir insanın ölümü üzerinden prim yaparak UEFA'yı altına alıyor ve maça çıkmadan turu geçmek istiyor. Yaşananları üzüntüyle takip ediyoruz.



Maçlarda güvenlik polise ve ev sahibi takıma yani AEK'ya aittir. Süreçte elimizden geleni yapmaya çalıştık ancak AEK tüm adımlarımızı geri çevirdi. Suçluların Hırvat mı, Yunan mı olduğu bile belli değilken, AEK'nın bu tavrını şiddetle kınıyoruz.



Dinamo adının böylesine aşağılayıcı şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Kulüp olarak bize yapılan yakıştırmaları reddediyoruz."



NELER OLMUŞTU?



Hırvat taraftarların Yunanistan'a gitmesi sonucu iki takımın taraftar grupları arasında yaşanan arbedede bıçaklanan 29 yaşındaki bir AEK taraftarı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaylar sonrası en az 9 taraftarın da yaralandığı belirtilmişti.



Ayrıca Yaşanan olayların ardından Yunan Polisi, 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut taraftarın tutuklandığını açıklamıştı.



