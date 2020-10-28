Dimitris Pelkas: "Her şey çok hızlı gelişti!"

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dimitris Pelkas: 'Her şey çok hızlı gelişti!'
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28 Ekim 2020 09:50
Fenerbahçe'deki kariyerine hemen adapte olan ve takıma uyum sağlayan Dimitris Pelkas, Yunan basınına konuştu.

Yıldız oyuncu her şeyin hızlı geliştiğini aktararak, "Perşembe günü takımla ilk çalışmamdan sonra cumartesi günü hemen maça çıktım. Teknik direktörümüz benimle konuşarak, bana güvendiğini iletti. İlk maçında da gol atmak benim açımdan güzel oldu. Hızlı bir başlangıç yaptım. Son durumdan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe'ye transferim de 1-2 gün içinde resmiyet kazandı zaten. İstediğim bir transferdi" ifadelerini kullandı.

Sarı - lacivertli formayla 2 resmi maça çıkan hücum oyuncusu, 1 gol atma başarısı gösterdi.



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