Dilmen: 'Başakşehir'in kulübesi şampiyonluğa oynar'

Rıdvan Dilmen, Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi değerlendirirken, Başakşehir'in kadrosunun genişliğine de değindi.



Başakşehir'in ilk 11'iyle birlikte yedeklerinin de yetenekli oyunculardan oluştuğunu kaydeden Dilmen, "Başakşehir'in kulübesi, 3-4 oyuncu eklesen şampiyon olacak 11 olur." ifadelerini kullandı.



Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan, Mahmut, Ponck, Ravil, Berkay, Aleksic, Giuliano, Mete Kaan, Crivelli ve Gulbrandsen isimleri yer aldı.



"İRFAN CAN'IN GOLÜ YILIN GOLLERİNDEN"



İrfan Can'ın attığı golün de yılın golü adayları arasında olduğunu söyleyen yorumcu, "Başakşehir 4 maçta gol atmadı, oyunun hakkı olarak en kötü 4-5 puan gelirdi. Golcü problemi olduğu için sahneye orta saha oyuncuları çıkmalıydı. İrfan Can'ın golü yılın gollerinden biri. İkili mücadele, göğsüyle kontrol, teknik, dripling, şuttan sonra tekrar vurdu ve köşeye attı." değerlendirmesini yaptı.

