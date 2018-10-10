Fenerbahçe'de taraftarla yıldızı barışmayan Diego Reyes aldığı davet sonrasında Meksika Milli Takım kampına katılmıştı.
Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Diego Reyes, "Meksika milli takımında bulunmak bir onur ve çok motiveyim" dedi.
Gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizen Meksikalı stoper, "Ama onlar çoktan tecrübeli olmuşlar. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. İyi bir ekibe sahibiz" ifadesini kullandı.
Soldado formasını geri istiyor
Bazı lig maçlarında kadroya alınmayan UEFA kadrosunda da bulunmayan Soldado, formasına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan Soldado, 11'de şans bulmak istiyor.
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Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Diego Reyes, "Meksika milli takımında bulunmak bir onur ve çok motiveyim" dedi.
Gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizen Meksikalı stoper, "Ama onlar çoktan tecrübeli olmuşlar. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. İyi bir ekibe sahibiz" ifadesini kullandı.
Soldado formasını geri istiyor
Bazı lig maçlarında kadroya alınmayan UEFA kadrosunda da bulunmayan Soldado, formasına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan Soldado, 11'de şans bulmak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın