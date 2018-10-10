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Diego Reyes: "Çok motiveyim!"

Meksika Milli Takım kampında açıklama yapan Reyes, "Milli Takım'da olduğum için mutlu ve motiveyim. Gençlere de yardımcı oluyorum" dedi.

Kaynak: Takvim
Diego Reyes: 'Çok motiveyim!'
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10 Ekim 2018 06:10
Fenerbahçe'de taraftarla yıldızı barışmayan Diego Reyes aldığı davet sonrasında Meksika Milli Takım kampına katılmıştı.

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Diego Reyes, "Meksika milli takımında bulunmak bir onur ve çok motiveyim" dedi.

Gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizen Meksikalı stoper, "Ama onlar çoktan tecrübeli olmuşlar. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. İyi bir ekibe sahibiz" ifadesini kullandı.

Soldado formasını geri istiyor

Bazı lig maçlarında kadroya alınmayan UEFA kadrosunda da bulunmayan Soldado, formasına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan Soldado, 11'de şans bulmak istiyor.



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