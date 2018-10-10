Soldado formasını geri istiyor

Fenerbahçe'de taraftarla yıldızı barışmayan Diego Reyes aldığı davet sonrasında Meksika Milli Takım kampına katılmıştı.Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Diego Reyes, "Meksika milli takımında bulunmak bir onur ve çok motiveyim" dedi.Gençlere yardımcı olmaya çalıştığının altını çizen Meksikalı stoper, "Ama onlar çoktan tecrübeli olmuşlar. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar. İyi bir ekibe sahibiz" ifadesini kullandı.Bazı lig maçlarında kadroya alınmayan UEFA kadrosunda da bulunmayan Soldado, formasına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi olan Soldado, 11'de şans bulmak istiyor.