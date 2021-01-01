Devin Booker, All-Star maçında oynayacak!

NBA, Phoenix Suns guardı Devin Booker'ın, 7 Mart'taki All-Star maçında sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in yerini alacağını duyurdu.



Booker böylece, kariyerinde ikinci kez All-Star seçilmeyi başardı.



24 yaşındaki Suns yıldızı, bu sezon 26 maçta %38.1 üçlük isabetiyle 24.7 sayı, 4.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Booker'ın başta All-Star seçilmemiş olması, genç oyuncuyu "ligimizde en saygı gösterilmeyen oyuncu" olarak nitelendiren All-Star kaptanı LeBron James de dahil olmak üzere, birçok yüksek profilli isimden güçlü tepkiler almıştı.



Kariyerinde sekiz kez All-Star seçilmiş olan Davis ise, aşil tendonundaki tendinoz probleminin tekrar ağırlaşmasıyla ve 14 Şubat'ta kalf zorlanması geçirmesiyle, bu yılın maçını kaçıracak. Lakers, yıldız oyuncunun dört hafta boyunca parkelerden uzak kalacağını ve sezonun ikinci yarısında dönmek üzere hazırlandığını açıklamıştı.



