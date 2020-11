Detroit Pistons, LaMelo Ball ile ilgileniyor!

Yaklaşan 2020 NBA Draftı'nda 7'nci sıradan seçim yapacak olan Detroit Pistons'in genel menajeri Troy Weaver, "yükselmek için takas yapmak kesinlikle bir seçenek" şeklinde konuştu.



Olası bir hedefin, pandemi sırasında ekibin şehrinde idman yapan, eski bir Pistons oyuncusu ve Detroit yerlisi olan Jermaine Jackson Sr.'ın akıl hocası ve menajeri olduğu, yıldız adayı olarak görülen LaMelo Ball olduğu açıklandı.



Ekim ayında Ball, Rochester Hills'daki Oakland Fieldhouse'da 8-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz bir basketbol kampına ev sahipliği yapmıştı. Weaver, Pistons'ın yakında Ball ile bir görüşme ayarlamayı planladığını belirtti.



Weaver, Draft öncesi gerçekleşen medya gününde şunları söyledi:



"Oyuncuların organizasyonumuzu, şehrimizi benimsediğini duymak beni her zaman mutlu eder. Bu asla gözden kaçmaz. Etrafındaki insanları tanıyorum. Antrenörü bir Detroit yerlisi, bu yüzden bir süredir burada çalıştığına eminim. Şehirde dolaştığını ve antrenörüyle beraber vakit geçirdiğini duyduğumdan ötürü, şehir hakkında çok bilgili olduğuna da eminim. Yani hayır, bunalr gözden kaçan şeyler değil ve oyuncuların, şehirden ve organizasyondan övgüyle bahsetmesi her zaman olumlu bir şeydir."



ESPN'den Jonathan Givony, Ball'un 1 numaralı seçime sahip olan Minnesota Timberwolves ile görüştüğünü belirtmişti. Görüşme, Güney Kaliforniya'da Timberwolves basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas ve başantrenör Ryan Saunders ile gerçekleşmişti.



ESPN, Ball'u Draft'ın mevcut en iyi oyuncularından biri olarak listelemişti.



"BİR ZION VEYA JA OLMAYABİLİR AMA..."



Weaver, şu anda 18 Kasım için ayarlanan Draft'ta yer değiştirme girişimi de dahil olmak üzere, Pistons'ı tekrar alakalı düzeye getirmek için "her şeyin değerlendirildiğini" belirtti:



"Draft'a bayılıyorum. Her yıl bayılırım. Draft'a her zaman, bardağın yarısı dolu zihniyetiyle bakarım. Evet, bir Zion Williamson veya bir Ja Morant bulunmayabilir, ancak Draft'ta gerçekten sevdiğimiz adamlar var. Draft her zaman harikadır, çünkü bu gençleri programınıza dahil etme ve ilk günden itibaren kültürünüzü şekillendirmeye yardımcı olma şansınız bulunuyor. Bu yüzden Draft'ı gerçekten severiz. Evet, yükselmek için takas yapmak da kesinlikle bir seçenek, ancak Draft için çok heyecanlıyım."