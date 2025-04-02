Derrick Köhn için Galatasaray'dan indirim istediler!

Werder Bremen, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn'ün bonservisi için sarı-kırmızılılardan indirim talep etti. Alman basınında yer alan haberde, Köhn'ün başka taliplerinin de olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Derrick Köhn için Galatasaray'dan indirim istediler!
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02 Nisan 2025 19:16
Sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya çıktı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Werder Bremen, 26 yaşındaki futbolcu için bulunan 5.1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için sarı-kırmızılı takımdan indirim talep etti.

TALİPLERİ VAR

Ancak İtalya'dan Udinese ve bir başka Bundesliga ekibinin, Alman futbolcu için resmi olarak ilgilendiği öne sürüldü.

Bu durumda Werder Bremen mali sorunlar sebebiyle opsiyonu kullanamaması durumunda, Galatasaray sol bek oyuncusu için gelecek en yüksek teklifi değerlendirmek istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonundan Alman ekibi ile tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Derrick Köhn, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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