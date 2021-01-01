DeRozan: "Raptors takası beni çok incitti..."

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Toronto Raptors'tan takas edilmesinin kendisini "çok incittiğini" söyledi.



Toronto'da dokuz yıl geçirmiş olan DeRozan, 2018'de aniden San Antonio Spurs'e takas edildiğinde, birçok kişi, özellikle organizasyonla, takım arkadaşlarıyla ve şehrin kendisiyle olan ilişkisi göz önüne alındığında, geçirdiği sürenin beklenenden kısa kalmasından dolayı kötü hissetmişti.



Golden State Warriors forveti Draymond Green'in Bleacher Report'taki 'CHIPS' programında yaptığı sohbette, DeMar bu takasın kariyerinin en zor anlarından biri olduğunu açıkladı:



"Hepimiz bir gün Las Vegas'ta buluşup akşam yemeği yemiştik ve sonraki sezon şampiyonluk için tekrar şansımızı deneyeceğimizi falan konuşmuştuk.



Bundan sadece iki gün sonra telefon gelmişti. Canımı yakan şey buydu. Önceden, aklınızda böyle bir şey olduğunu söyleseydiniz bari."



O AN TAKASA NASIL TEPKİ VERDİ?



DeRozan, takas haberini aldığı günü şu şekilde detaylandırdı:



"Beni aradığında sinemadaydım. Bugün bile hala o filmi izlemem. Equalizer 2 filmiydi. Telefonum çalıp duruyordu ve Masai'nin aradığını görünce şaşırmıştım. Sonra bana 'Deebo, fırsatın olduğunda beni ara' diye mesaj atmıştı.



Mesaj gelir gelmez Instagram'a bakmıştım ama bir şey görememiştim. Twitter'da da, Google'da da hiçbir şey yoktu, o yüzden 'Sıkıntı yok herhalde' demiştim.



Sinemadan çıkıp arabaya bindiğimde onu geri aramıştım. Başta cevap vermemişti. Sonra geri aradığında 'Film nasıldı?' falan diye sormuştu. Normal konuşuyorduk yani.



Sonra bir anda 'Seni San Antonio'ya takas ettik.' demişti.



Şoföre dokunup, 'Arabayı durdur' demiştim. Arabadan inip caddede yürümüştüm, telefonumu kapatmıştım ve iki saat boyunca dışarıda bir Jack-in-the-Box'ın önünde oturmuştum.



Şimdiye kadar geçirdiğim en zor anlardan biriydi, çünkü bana kimse bu konuda önceden yol göstermemişti."



