Derbiye kartlar damgasını vurdu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 3'ü kırmızı kart olmak üzere toplam 14 kez kartına başvurdu.Fenerbahçe'den teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e kırmızı kart gösteren Meler, Galatasaray'dan da Younes Belhanda'yı çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 5'er futbolcuya sarı kart gösteren Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i de sarı kartıyla cezalandırdı.Öte yandan Fenerbahçe'de Mauricio Isla gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Isla, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.