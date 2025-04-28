Derbiler ondan sorulur: Ole Gunnar Solskjaer!

Dev maçlarda ikide iki yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe karşısında da zaferle ayrılmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Derbiler ondan sorulur: Ole Gunnar Solskjaer!
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28 Nisan 2025 10:25
Son güncelleme 28 Nisan 2025 10:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor karşısındaki 5-1'lik galibiyetin ardından gözlerini Fenerbahçe ile oynanacak derbiye çevirdi.

Siyah beyazlıalr, Solskjaer ile 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 21 puan topladı ve 6. sıradan 4. sıraya yükseldi. Norveçli teknik adam, derbi zaferleriyle dikkat çekerken, Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK"

Solskjaer, Fenerbahçe deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. "Fenerbahçe, şampiyonluk iddiası olan güçlü bir rakip. Evlerinde kazanmak isteyecekler, biz de iddialıyız. Jose Mourinho'yu tanıyorum ve sistemini biliyorum. Bir hafta boyunca dersimizi iyi çalışıp, bu maçta 3 puan almak istiyoruz" diyen Solskjaer, takımına olan güvenini yineledi.


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